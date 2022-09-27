Известная журналистка заметила, что смерть Бориса Моисеева сопровождается довольно странными обстоятельствами.

Известная журналистка заметила, что смерть Бориса Моисеева сопровождается довольно странными обстоятельствами.сообщает, что несколько часов назад стало известно о смерти Бориса Моисеева. Заслуженный артист России умер на 69-м году жизни, отмечаетинтернет-издание "". Что стало причиной кончины певца, пока точно неизвестно. СМИ лишь пишут о том, что у него было три инсульта.Кстати, информация о третьем инсульте до недавнего времени скрывалась от общественности. Это один из подозрительных фактов, который назвала журналистка, автор телеграм-канала "Неопра, блин!" Алена Жигалова. Еще одно странное обстоятельство, по мнению светского обозревателя, – приезд ритуального агента до прибытия скорой.Также Жигалова вспомнила слух о том, что квартира Моисеева площадью 120 квадратных метров переписана на Сергея Гороха – директора артиста. Этот человек был единственным, от кого публика узнавала информацию о состоянии певца.Кстати, брат Бориса МоисееваМаркс Толкачподозревает Гороха в усугублении здоровья немощного артиста. "Несмотря на инсульт, [Сергей якобы] не оберегал его (певца – Прим. ред.) от сигарет и алкоголя", – написала Жигалова в своем телеграм-канале. А еще Толкач узнал о смерти брата уже от журналистов. Горох не счел нужным известить его о трагедии.