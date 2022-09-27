Актер театра и кино Егор Бероев обратился к народу.

Актер театра и кино Егор Бероев обратился к народу.До середины сентября Егор Бероев принимал участие в спектакле "Варшавская мелодия". Теперь вместо него на сцену выходит другой артист. При этом в афише до сих пор указан Бероев. Егор Вадимович решил предупредить россиян, которые собрались на постановку. Мол, прокатчики вводят в заблуждение любителей театра, продавая билеты на фамилию знаменитого актера. "Они вас обманывают!" – заявил 44-летний артист.Кстати, Бероев хоть и обратился к поклонникам с важным сообщением, его поведение можно называть скрытным, поскольку он не стал объяснять фанатам, из-за чего принял решение покинуть "Варшавскую мелодию". Впрочем, это не удивительно. Егор Вадимович не отличается многословностью в Сети.Стоит отметить, что Бероев востребован не только как актер театра. У него довольно богатая фильмография. Его можно увидеть в таких кинолентах, как "Железнодорожный романс" (2002), "Адмиралъ" (2008), "Человек, который знал все" (2009), "Август. Восьмого" (2012), "Война семей" (2020), "Перевал Дятлова" (2020), и других.Егор Бероев – муж актрисы Ксении Алферовой. В 2007 году она подарила артисту дочь Евдокию.