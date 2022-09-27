Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по обвинению в...

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по обвинению в пособничестве в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Три эпизода которого - с причинением значительного ущерба гражданину.Установлено, что обвиняемый в начале сентября 2022 года прибыл в Российскую Федерацию с целью пособничества в совершении телефонных мошенничеств. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников полиции и сообщали пенсионерам, что их внуки пострадали в дорожно-транспортных происшествиях. А затем, изменяя голос, от имени самих внуков убеждали передать якобы их "знакомому" деньги на медпомощь.Подозреваемый, по версии следствия, приходил по адресам пенсионеров и забирал деньги. Обманув таким образом четырех жительниц Вязников на общую сумму 600 тыс рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Задержать обвиняемого удалось благодаря своевременно и чётко скоординированной сотрудниками Вязниковской межрайонной прокуратуры работы отдела полиции ОМВД России по Вязниковскому району, отметили в ведомстве.Вину в совершенных преступлениях мужчина признал, ущерб потерпевшим возмещен полностью.Расследование уголовного дела находится на контроле Вязниковского межрайонного прокурора.Фото https://www.pxfuel.com/