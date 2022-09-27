В областную больницу привезли мужчину с ножевым ранением в область сердца.

В областную больницу привезли мужчину с ножевым ранением в область сердца.Как сообщают , пациент прибыл в тяжелом состоянии. Все осложнялось еще и тем, что нож все еще торчал из пострадавшего. К счастью, 30-сантиметровое лезвие удалось извлечь из мужчины аккуратно.В итоге, по данным интернет-издания , послеоперационный период осложнился постравматическим пульмонитом – воспалением сосудистой стенки альвеол, как следствие полученной травмы. Но медики сумели стабилизировать состояние пострадавшего.отмечает, что мужчину уже выписали домой. С тем, кто нанес ему ранение, разбирается полиция.