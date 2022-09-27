27 сентября Надежда Михалкова отмечает день рождения. Ей исполняется 36 лет.

27 сентября Надежда Михалкова отмечает день рождения. Ей исполняется 36 лет.Ни для кого не секрет, что карьера младшей дочери Никиты Михалкова сложилось удачно. Надежда прославилась еще в раннем детстве, смогла избежать звездной болезни и добилась успеха в профессии без актерского образования. Тем не менее судьбу Михалковой нельзя назвать простой. За пределами экранов звезде не раз приходилось сталкиваться с нелегкими испытаниями.Первую роль в кино Надежда сыграла уже в шесть лет. Но настоящая известность пришла к Михалковой двумя годами позже, когда она снялась в отцовском фильме "Утомленные солнцем". Картина получила премию "Оскар", а юная актриса буквально проснулась знаменитой.Все были уверены, что после школы наследница режиссера продолжит свой путь в театральном вузе. Однако Надежда поступила в МГИМО на факультет журналистики. Впрочем, диплом Михалковой так и не пригодился. Несмотря на отсутствие актерского образования, дочь Никиты Сергеевича продолжила заниматься любимым делом и преуспела не только как актриса, но и как режиссер.В личной жизни знаменитости повезло куда меньше. Надежда Михалкова была замужем только один раз, да и то неудачно. Своего единственного мужа, режиссера Резо Гигинеишвили, актриса встретила на съемках фильма "Девять месяцев". Ходили слухи, что родители были не в восторге от выбора дочери, к тому же, Михалкову тут же окрестили разлучницей. Поговаривали, якобы она увела возлюбленного у другой.Несмотря на разговоры злых языков, актриса и режиссер поженились и обвенчались. Через год после свадьбы, в 2011 году, у пары родилась дочка Нина, а ровно через два года на свет появился сын Иван. Надежда признавалась, что первые месяцы материнства стали для нее серьезным испытанием. По словам звезды, она столкнулась с затяжной послеродовой депрессией.Со временем тяжелый период прошел, но трудности, увы, на этом не закончились. В 2016 году поползли слухи, будто в семье Михалковой случился разлад. А в 2017-м актриса развелась с мужем-грузином, не называя причин. Вскоре Резо женился снова, а Надежда посвятила себя детям и карьере.Звезда не скрывала, что расставание далось ей нелегко, но она смогла сохранить с экс-супругом приятельские отношения ради детей. Впрочем, замуж во второй раз Михалкова так и не вышла. С момента развода актрисы прошло уже пять лет, а ее личная жизнь по-прежнему остается тайной для публики. В свои 36 лет знаменитость посвящает себя семье и любимой работе, а пускаться в любовные приключения, судя по всему, не спешит.