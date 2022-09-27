Во Владимире, на улице Добросельской пьяный водитель устроил массовое ДТП. BMW X5, следуя в...

Во Владимире, на улице Добросельской пьяный водитель устроил массовое ДТП.BMW X5, следуя в сторону перекрестка с улицей Егорова, протаранил остановившуюся перед пешеходным переходом легковую «Шевроле». В результате, та наехала на переходящего дорогу мужчину, выкатилась на встречку и столкнулась с «Тойотой». Обоим пострадавшим оказали помощь на месте. Как сообщают в соцсетях, водитель BMW попытался сбежать, но был задержан очевидцами. Прибывшие сотрудники ГИБДД провели медосвидетельствование и выяснили, что мужчина 77-го года рождения был пьян. Ему грозит лишение прав.А это уже утреннее видео из Владимира: водители автобусов 29 и 21С что-то не поделили и начали драться прямо на остановке. Кондуктор при этом пыталась их разнять.