Ковровской городской прокуратурой установлено, что по улице Набережная расположен двухэтажный...

Ковровской городской прокуратурой установлено, что по улице Набережная расположен двухэтажный многоквартирный дом № 22 на 8 квартир.Инспекцией государственного жилищного надзора региона было проведено обследование данного дома, в ходе которого выявлены повреждения наружных стен в виде гниения, коробления и расслоения структуры бревен, а также локальные разрушения целостности кирпичной кладки (трещины, разрушения отдельных кирпичей, отслоение штукатурного слоя). На межведомственной комиссии постановлением администрации города Коврова дом признан аварийным и подлежащим сносу.Вместе с тем, срок отселения жильцов был установлен до 31.12.2031, что противоречит принципам разумности и нарушает права граждан на безопасные условия проживания, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.С учетом изложенного, прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании администрации города Коврова незамедлительно организовать мероприятия по расселению жителей.Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.Фото https://vladtv.ru/