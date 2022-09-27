Родители детей-диабетиков сегодня вновь встретились с прокурором области. Владислав Малкин принял...

Родители детей-диабетиков сегодня вновь встретились с прокурором области. Владислав Малкин принял новые обращения. О встрече - Екатерина Васильева.Это уже третья встреча родителей детей-диабетиков с прокурором области. Владислав Малкин поздравляет мам с первой общей победой: иск об обеспечении детей системами непрерывного мониторинга глюкозы удовлетворен. Выделены дополнительные средства - более 48 миллионов рублей. И почти 370 ребят в регионе будут измерять сахар безболезненным способом. Но последние проверки прокуратуры показали - проблем еще много.Владислав Малкин, прокурор Владимирской области:- Качество проверки своевременности лабораторных исследований, выявлены массовые нарушения в таких районных больницах, как Суздальская, Муромская, Александровская, Петушинская, в г. Владимире.В формате видеоконференции на связи с Владиславом Малкиным мамы из Александрова и Гусь-Хрустального. Женщины говорят: за каждое лекарство приходится бороться.Татьяна Тонконог:- Потом мне в июле месяце выдали за второй квартал, сейчас у меня за третий лежит, ничего не выдают, только завтраками кормят, ждите к концу года, за третий квартал, за четвертый даже выписывать не собираются. За третий не обеспечены.Галина Калитина:- Она говорит, я вам не выпишу, потому что нет в наличии. Все. В последний раз у меня решилось, я обращалась в Следственный комитет России. Рецепт был выписан.И даже те лекарства, которые с таким трудом удается достать, не всегда подходят детям. У Виктории Даниловой сахарным диабетом болеет десятилетний сын. Новый инсулин - от другого производителя - вызвал у мальчика аллергию.Виктория Данилова:- Нам без нашего согласия ребенку, мы же не можем отказаться в аптеке, чтобы нам в аптеке вообще ничего не давали, поэтому мы берем то, что нам дают. И как нам врач говорила, он же намного лучше, он же с витамином "Б". Нам этот инсулин просто не подходит, нам нужен наш "Новорапит", на которым ребенок уже более 6 лет.В этом случае на помощь приходит взаимовыручка. Родители меняются препаратами, ищут способы купить вскладчину и коллективно пишут во все инстанции. Чтобы обеспечить своих детей жизненно-необходимыми препаратами, положенными по закону.Юлия Петрова, представитель инициативной группы родителей детей-инвалидов Владимирской области:- Изначально детки были все в Областной клинической больнице, обеспечение диабетиков через нее осуществлялось, но в связи с тем, что поменялась система закупок и система распределения, стали возникать определенные проблемы.Родители надеются, что в тридцать третьем регионе будет разработан алгоритм действий как для врачей (которые не могут сориентировать пациентов по закупкам), так и для родителей (куда и в каких случаях им обращаться). Дорогу в прокуратуру они уже знают.Екатерина Васильева, Александр Голубев. “Вести-Владимир”