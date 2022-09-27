Как решаются проблемы с льготным обеспечением лекарствами и медсредствами в нашем регионе? Об этом прокурору области Владиславу Малкину рассказали родители детей, больных сахарным

Как решаются проблемы с льготным обеспечением лекарствами и медсредствами в нашем регионе? Об этом прокурору области Владиславу Малкину рассказали родители детей, больных сахарным диабетом. Во время проверок прокуроры выявили 162 нарушения, внесли 36 представлений. В суды направлено 51 заявление об обеспечении детей-льготников с сахарным диабетом необходимыми лекарствами и медсредствами и возмещении затрат на купленные ранее.