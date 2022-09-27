Александр Авдеев пообщался с 15-ю мобилизованными, отправленными в учебный центр. Об этом рассказала пресс-служба губернатора. Всех провожали семьи. Глава региона подчеркнул, что ..

Александр Авдеев пообщался с 15-ю мобилизованными, отправленными в учебный центр. Об этом рассказала пресс-служба губернатора.Всех провожали семьи.Глава региона подчеркнул, что родственников защитников Родины обязательно поддержат. Отделам соцзащиты дана команда связаться с ними, выяснить проблемы."Ждем наших земляков назад живыми и здоровыми" - подчеркнул он.Поддержку окажут не только чиновники, но и общественники.