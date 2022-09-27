Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных...

Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан.Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые изменения внесены в законодательство постановлением от 22 сентября 2022 года, подписанным Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.Фото: pxfuel.com/