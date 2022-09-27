На 69-м году жизни умер Борис Моисеев. Сам певец считал, что проживет до 76 лет. Именно такой срок окончания земного пути ему озвучила известная гадалка.

На 69-м году жизни умер Борис Моисеев. Сам певец считал, что проживет до 76 лет. Именно такой срок окончания земного пути ему озвучила известная гадалка.О кончине артиста стало известно от его концертного директора Сергея Гороха. При этом причин смерти он не назвал. Ничего пока неизвестно и про дату прощания с певцом и танцором.Стоит напомнить, что 20 декабря 2010 года Борис Моисеев был госпитализирован с инсультом. С каждым днем состояние артиста ухудшалось, в результате чего левая часть тела была парализована. 23 декабря певец был введен в искусственную кому, ему подключили аппарат искусственной вентиляции лёгких. 3 февраля 2011 года был выписан из больницы и находился у себя дома. До конца жизни он не реабилитировался: у него работали не все мышцы лица и затруднена речь.При этом сам Борис Моисеев оставался оптимистом, не унывал, не раскисал. И верил, что будет жить долго. "До 76 — мне столько нагадали. Я верю. Мне сказала это очень серьезная гадалка. И все ее предсказания до сих пор сбывались: что у меня будет популярность, любовь публики", – сообщил он в интервью незадолго до ухода в мир иной. Гадалка, увы, в одном ошиблась – 76-летие Моисеев уже не отметит...