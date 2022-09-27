Мошенники сегодня предлагают доверчивым согражданам приобрести или снять квартиру с нереально большой скидкой.

Мошенники сегодня предлагают доверчивым согражданам приобрести или снять квартиру с нереально большой скидкой.На фоне мировой экономической нестабильности наотечественном рынке недвижимости тоже сложилась нестабильная ситуация.Изначально потерявшие в цене дома и квартиры сейчас отыгрывают назад. С ростомстоимости жилья в России могут активизироваться и профильные мошенники.Об этом рассказал эксперт по недвижимости Сергей Зайцев. Онотметил в интервью газете "Известия", что недобросовестные гражданемогут лишить потенциальных покупателей или арендаторов жилья части денежныхсредств.По словам представителя компании "Этажи",мошенники сегодня предлагают доверчивым согражданам приобрести или снятьквартиру с нереально большой скидкой. Некоторые люди ведутся на уловкипреступников.Желающим сэкономить на сделке с недвижимостью предлагаетсяперечислить определенную сумму для бронирования жилья, либо для организациипросмотра квартиры. Разумеется, сразу после получения денег аферисты перестаютвыходить на связь.Эксперт призвал россиян не доверять объявлениям созначительными дисконтами, а также рассказам потенциальных мошенников. Кпримеру, они могу объяснять огромную скидку стремлением быстро переехать.По словам специалиста, гражданам следует учитывать риски припокупке или аренде недвижимости. Так, на дом могут быть наложены судебныеограничения. Он также призвал покупателей тщательно проверять и сверятьдокументы при оформлении сделок.