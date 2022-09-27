Билеты на поезда дальнего следования, оказавшиеся неиспользованными ввиду призыва на военную службу...

Билеты на поезда дальнего следования, оказавшиеся неиспользованными ввиду призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных сборов и плат, даже если они куплены по «невозвратному» тарифу. Об этом сообщает официальный новостной канал РЖД.Возврат денежных средств за неиспользованные билеты производится также лицам, которые должны были отправиться в совместную с мобилизованным поездку.Чтобы сдать билеты, нужно обратиться в железнодорожную кассу с документом, удостоверяющим личность, и повесткой/мобилизационным предписанием, где указаны сроки явки на сборный пункт.Вернуть деньги без сборов и плат мобилизованный может также за билеты или абонементы на пригородные поезда.Фото https://t.me/telerzd