После происшествия в Ижевске, унесшего жизни 11 детей и 6 взрослых, во владимирских школах организованы внеплановые проверки, сообщили в пресс-службе горадминистрации. В Ижевске 26 сентября

После происшествия в Ижевске, унесшего жизни 11 детей и 6 взрослых, во владимирских школах организованы внеплановые проверки, сообщили в пресс-службе горадминистрации. В Ижевске 26 сентября ученик проник в школу с ружьем и убил там учеников и учителей, пытавшихся за них заступиться. Помимо 17 погибших, несколько человек пострадали. В Удмуртии был объявлен трехдневный траур. Врио главы