Авария произошла около трех часов ночи у деревни Сычево Ковровского района. Пострадавшего в ней...

Авария произошла около трех часов ночи у деревни Сычево Ковровского района.Пострадавшего в ней мужчину спасатели извлекли из покореженного авто и передали подоспевшим медикам. Деблокировка не понадобилась, отметил ТГ-канал "Заметки спасателя".Срообщается, что состояние мужчины на тот момент было тяжелым.Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП.Фото и видео ТГ-канал "Заметки спасателя".