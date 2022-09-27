Авария произошла около трех часов ночи у деревни Сычево Ковровского района.
Пострадавшего в ней...
Авария произошла около трех часов ночи у деревни Сычево Ковровского района.
Пострадавшего в ней мужчину спасатели извлекли из покореженного авто и передали подоспевшим медикам. Деблокировка не понадобилась, отметил ТГ-канал "Заметки спасателя".
Срообщается, что состояние мужчины на тот момент было тяжелым.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП.
Фото и видео ТГ-канал "Заметки спасателя".