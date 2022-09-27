Владимирские энергетики провели экскурсию по главной станции города для учащихся 1 и 3 курсов специальности «Теплотехник» Владимирского химико-механического колледжа.

Владимирские энергетики провели экскурсию по главной станции города для учащихся 1 и 3 курсов специальности «Теплотехник» Владимирского химико-механического колледжа. Мероприятие прошло в рамках реализации федерального проекта «Больше, чем работа».Будущие специалисты узнали об истории станции и особенностях работы оборудования ТЭЦ, рабочих буднях энергетиков. Студентам также рассказали о самой компании ПАО «Т Плюс», ее роли на рынке, корпоративной культуре и о том, какие перспективы открываются здесь перед молодыми специалистами.Учащиеся побывали на блочном щите, где осуществляется управление парогазовой установкой. Специалисты станции рассказали о технологическом процессе производства электрической и тепловой энергии блоками ПГУ-230.Важной частью экскурсии стало посещение главного щита. Здесь ведется координация работы основного энергетического оборудования электростанции, управление и контроль за главной схемой электротехнического оборудования.Самым впечатляющим и зрелищным, по словам ребят, стал непосредственный осмотр энергетических котлов и турбоагрегатов станции. Студенты смогли воочию оценить размеры рабочего оборудования, а также посмотреть факел в топке котлоагрегата №9.Также гости посмотрели групповые щиты управления турбоагрегатами и энергетическими котлами. Здесь сотрудники Владимирской ТЭЦ-2 регулируют работу основного и вспомогательного оборудования.Данил Теляков, студент 3 курса поделился: «Мне очень понравилось увидеть то, что я изучал на лекциях. Хорошо, что специалисты объяснили, как все здесь работает. Благодаря экскурсии понял с чем придется сталкиваться в работе. Я никогда не видел ничего подобного – такие масштабы оборудования. Было очень интересно».Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Владимирского химико-механического колледжа Яна Сергеевна Стрелкова отметила важность таких экскурсий в обучающем процессе: «Экскурсии на производственные предприятия очень ценны для будущих специалистов. Потому что теоретические основы – это одно. А вот на практике увидеть все технологические моменты, посмотреть оборудование, пообщаться со специалистами – совсем другое дело. Уверена, это повлияет на их дальнейший выбор пойти работать в энергетику. Спасибо организаторам».Подобные мероприятия специалисты Владимирского филиала «Т Плюс» проводят регулярно как во Владимире, так и в Иваново. За 2022 г. в гостях у энергетиков побывало более 100 школьников и 200 студентов.