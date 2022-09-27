Ночью 27 сентября в селе Андреевское Александровского района произошел крупный пожар в деревянном доме, в результате которого погиб 47-летний мужчина. Дознаватели МЧС устанавливают причины

Ночью 27 сентября в селе Андреевское Александровского района произошел крупный пожар в деревянном доме, в результате которого погиб 47-летний мужчина. Дознаватели МЧС устанавливают причины пожара, сообщили в пресс-службе ведомства. Вызов на спасательный пульт поступил около 2:04. Пожарные прибыли к полыхающему дому в селе Андреевское на улице Мелиораторов. Деревянный двухквартирный дом горел на площади 200 кв.м.