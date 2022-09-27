Александровским городским судом вынесен приговор в отношении 37-летнего местного жителя за...

Александровским городским судом вынесен приговор в отношении 37-летнего местного жителя за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия.10 июня в поселке Красное Пламя Александровского района ранее судимый мужчина решил проучить своего 39-летнего брата, который в состоянии опьянения обидел соседку. И нанес потерпевшему 6 ударов черенком от лопаты по ногам и телу, отчего тот упал. Затем мужчина вылил на брата содержимое помойного ведра и ударил им два раза по спине. С тяжкими телесными повреждениями потерпевший был доставлен в Александровскую районную больницу.Мужчина вину в инкриминируемом преступлении признал полностью. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/