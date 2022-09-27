Сегодня в пожарную охрану поступило сообщение о загорании двух частных жилых домов в селе Горки...

Сегодня в пожарную охрану поступило сообщение о загорании двух частных жилых домов в селе Горки Камешковского района.Из-за позднего вызова по прибытии пожарных горели чердачные помещения двух домов на площади 108 кв.м. Пожар оперативно ликвидирован. Спасатели не допустили перехода огня с чердачных помещений на дома. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.На месте работали 4 единицы техники и 12 человек.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области