В минувшие выходные в микрорайоне имени Чкалова в Коврове произошла авария, в результате которой...

В минувшие выходные в микрорайоне имени Чкалова в Коврове произошла авария, в результате которой пострадал 62-летний мужчина.По предварительной информации, 24 сентября в районе 12:20 на нерегулируемом перекрестке ул. Элеваторная – ул. Осиповская 34-летний водитель за управлением автомобиля "Хендай Элантра" совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги на нерегулируемом перекрестке. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, открытой раны волосистой части головы, – сообщает пресс-служба УГИБДД.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции.Фото https://t.me/gorod_kovrov