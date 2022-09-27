Сегодня, 27 сентября, около трех часов ночи в поисково-спасательный отряд города Коврова поступило...

Сегодня, 27 сентября, около трех часов ночи в поисково-спасательный отряд города Коврова поступило сообщение о ДТП в деревне Сычево Ковровского района.Дежурная смена спасателей незамедлительно выдвинулась к месту вызова. Спасатели извлекли мужчину из машины и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавший не был зажат в автомобиле.Как рассказали в паблике Вконтакте #заметки_спасателя, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.В причинах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.Фото – кадр из видео ВК #заметки_спасателя