Сегодня, 27 сентября, около трех часов ночи в поисково-спасательный отряд города Коврова поступило...
Сегодня, 27 сентября, около трех часов ночи в поисково-спасательный отряд города Коврова поступило сообщение о ДТП в деревне Сычево Ковровского района.
Дежурная смена спасателей незамедлительно выдвинулась к месту вызова. Спасатели извлекли мужчину из машины и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавший не был зажат в автомобиле.
Как рассказали в паблике Вконтакте #заметки_спасателя, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.
В причинах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.
Фото – кадр из видео ВК #заметки_спасателя