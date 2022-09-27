Покупатели в Москве отдают предпочтение недвижимости площадью от 30 до 55 квадратных метров.

Покупатели в Москве отдают предпочтение недвижимости площадью от 30 до 55 квадратных метров.На столичном рынке недвижимости за год сложилась уникальнаяситуация. В Москве буквально рухнул спрос на просторные квартиры. Интерес кданной категории недвижимости сократился сразу на треть за период с августа2021 по август 2020 года.Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой нарезультаты исследования компании "НДВ Супермаркет Недвижимости". Речьидет о квартирах площадью более 55 квадратных метров. По данным аналитиков,сделки с подобными лотами стали оформлять за годовой период меньше на 33,2%.Крупноформатные квартиры перестали интересовать жителейстарых районов Москвы. С августа прошлого по август текущего года они отдавалипредпочтение недвижимости с меньшим метражом.Так, показатели спроса на квартиры до 30 и от 30 до 55квадратных метров, наоборот, пошли вверх. Малогабаритное жилье прибавило сразу23,6%, а вторая категория – 6,7%.Кроме того, аналитики установили, что с начала года в старыхрайонах столицы было заключено 33,7 тысячи сделок на продажу недвижимости вновостройках. И в этом случае доля квартир большого метража составила порядкатрети от общего числа договоров.При этом самыми востребованными лотами в Москве стали опятьже квартиры размером от 30 до 55 квадратных метров. Их доля за год превысила51%.