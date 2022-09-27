Вязниковским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении бывшей...

Вязниковским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении бывшей сотрудницы одной из газоснабжающих организаций Владимирской области. Она обвиняется в получении должностным лицом взятки через посредника в виде денег за бездействие в пользу взяткодателя.В ходе предварительного следствия установлено, что она, будучи должностным лицом ООО «Газпром Межрегионгаз Владимир», в ходе проверки газоиспользующего оборудования ООО «Вязниковский мясокомбинат» выявила нарушения целостности пломбы газового счетчика.За совершение незаконного бездействия, связанного с непредоставлением достоверных сведений о выявленных нарушениях и неначислением указанному предприятию штрафных санкций, женщина получила от генерального директора мясокомбината через посредника взятку в виде денег в размере 15 тыс рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд для рассмотрения по существу.За совершенное преступление женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.Фото https://www.pxfuel.com/