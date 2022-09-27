Городской больнице №6 переданы площади под новую поликлинику в Юрьевце, сообщает департамент...

Городской больнице №6 переданы площади под новую поликлинику в Юрьевце, сообщает департамент здравоохранения области.На первом этаже многоквартирного дома есть три помещения величиной восемьсот квадратных метров. Планы на них следующие - в первом будет взрослая поликлиника, во втором - стоматология, в третьем - отделение медпрофилактики для проведения диспансеризации и профосмотров. Новая поликлиника должна открыться в следующем году.