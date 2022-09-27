Выставку организовало областное общество охотников и рыболовов. Несмотря на проливной дождь, на...

Выставку организовало областное общество охотников и рыболовов.Несмотря на проливной дождь, на мероприятие приехали 27 команд - хозяева и их четвероногие питомцы самых разных пород и "специальностей": лайки, борзые, гончие, легавые. Собаки в возрасте от десяти месяцев до десяти лет. Отдельно эксперты оценивали спаниелей. На ринг вышли 12 представителей этой подружейной породы. Все собаки получили высшие оценки по итогам экстрерьерной экспертизы и успешно прошли бонитировку. Судьи похвалили владимирских заводчиков и повысили племенную классность большинства участников выставки.Вера Соломенцева, эксперт по легавым, кинолог "Владимирского областного общества охотников и рыболовов":– Для охотников, в принципе, погода не имеет значения. Ну, простите, это у нас не пудель, которого нужно лаком покрыть и он должен быть с прической. Но люди многие не приехали. Звонили, просили. Печально, но была малочисленная городская выставка. Я ждала больше.