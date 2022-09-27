Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Авдеев в учебке Глава региона Александр Авдеев...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Авдеев в "учебке"Глава региона Александр Авдеев посетил мобилизованных в ковровском учебном центре.- Мемориал ZЧасовня, которая станет символом подвига всех российских бойцов. Владимирские джиперы помогают "Архивному дозору" в восстановлении старинной Крестовоздвиженской церкви.- Будущие программистыЗа ними - цифровое будущее. Какие возможности для детей открывает Центр цифрового образования в александровском районе?