Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Авдеев в учебке
Глава региона Александр Авдеев...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Авдеев в "учебке"
Глава региона Александр Авдеев посетил мобилизованных в ковровском учебном центре.
- Мемориал Z
Часовня, которая станет символом подвига всех российских бойцов. Владимирские джиперы помогают "Архивному дозору" в восстановлении старинной Крестовоздвиженской церкви.
- Будущие программисты
За ними - цифровое будущее. Какие возможности для детей открывает Центр цифрового образования в александровском районе?