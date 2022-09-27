24-летняя жительница Александровского района Владимирской области заплатила административные...

24-летняя жительница Александровского района Владимирской области заплатила административные штрафы, чтобы снять запрет.Гражданка постоянно превышала скорость - в итоге, было возбуждено 26 исполнительных производств о взыскании административных штрафов на общую сумму 16 тысяч рублей. Поэтому судебным приставом было вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий с ее автомобилем «ЛАДА ПРИОРА» 2013 года выпуска. Необходимость срочной продажи машины вынудила владелицу погасить задолженность, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Все 26 исполнительных производств окончены фактическим исполнением. Запрет на регистрационные действия с автотранспорта снят.Фото https://vladtv.ru/