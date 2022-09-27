Храм села Святково станет первой в России народной часовней-мемориалом Z. Посвящением подвигу всех...

Храм села Святково станет первой в России народной часовней-мемориалом Z. Посвящением подвигу всех защитников Отечества. Репортаж Марии Платанюк.Легких путей не ищут. Бездорожье - их стихия. Владимирские джиперы едут маршрутом памяти, добра и долга. Чтобы внести свою лепту в восстановление старинной Крестовоздвиженской церкви на кольчугинской земле. Путь к урочищу Святково неблизок и непрост. К историческому селу ведет дорога по полям.В отряде добрых дел - несколько экипажей. На месте сразу - за дело. Валерий Кочетков, к примеру, взял на себя фронт работ вокруг храма. Спиливает старые деревья.Валерий Кочетков, участник сообщества "4 WD Владимир":- Как только пост пошел ВКонтакте, так сразу я принял решение, что я буду здесь помогать. Кто, если не мы?Святково - место особенное. Именно здесь появится первая в России народная часовня-мемориал в честь подвига российских воинов, участников специальной военной операции. Идея принадлежит историку Виталию Семенову. Много лет он профессионально занимается архивным поиском. Виталий сам несколько раз был на Донбассе.Виталий Семенов, председатель межрегиональной общественной организации "Архивной дозор":- И после 2014-го года, и после начала спецоперации был и в Волновахе, и в Мариуполе. Встречали мы беженцев из Мариуполя, вместе с движением "Неравнодушные" из Таганрога, и мой сын туда ездил. То есть это места для меня нечужие.Предложение "Вестей" поддержать инициативу межрегиональной общественной организации "Архивный дозор" "десант" на внедорожниках принял мгновенно. Благодаря помощи автолюбителей удалось завершить финальную часть уборки внутри Крестовоздвиженского храма.Ян Грызунов, основатель сообщества "4 WD Владимир":- Памяти всех защитников, погибших в ходе специальной военной операции. Это как долг, я считаю. Не просто так сюда приехали. Хотелось бы помочь, увековечить память. Все, что мы можем, мы сделали. Первый раз в жизни такой выезд, я думаю, не последний. Ради часовни можно. Почему нет?Николай Евсеев, участник сообщества "4 WD "Владимир":- Патриот я своей страны. Надо все это возрождать, все это забытое. Это стержень, это фундамент, это основа России нашей.Ближайший населенный пункт от Святково - в семи километрах. А когда-то дома были и здесь. Церковь была приписной. В этом удивительно красивом месте храм стоял с 16-го столетия. Этот же - красного кирпича - в честь Воздвижения Креста Господня был возведен в 1867-ом. Здесь был центральный вход, рассказывает Виталий Семенов. Впервые он попал в Святково 11-летним мальчишкой. Вместе с отцом. Родная деревня Марково - неподалеку.Виталий Семенов, председатель межрегиональной общественной организации "Архивный дозор":- У меня была подзорная труба, купленная за 20 рублей, и я увидел, что что-то на горизонте виднеется - это был купол этой церкви. Она была тогда еще с куполом. И вот мы с отцом устроили поход. Я это очень хорошо помню, потому что мы тогда еще оленьи рога нашли. И вот мы сюда ходили, здесь еще были сохранны фрески.Крестовоздвиженский храм входит в список объектов культурного наследия регионального значения. В 1995-ом был принят на государственную охрану. Работы под сводами памятника - самый первый этап. В "Архивном дозоре" подчеркивают: расчистка в общей сложности заняла несколько месяцев.Мария Платанюк, корреспондент:- Крестовоздвиженскую церковь, как и многие культовые сооружения, в советские годы ждала незавидная судьба. В храме разместили склад удобрений. По словам волонтеров, здесь были настоящие залежи химикатов. Примерно в половину человеческого роста. Сейчас же благодаря напору и русскому характеру практически открылся старинный пол.Несколько часов - и пространство под апсидой расчищено полностью, впервые за 7 десятилетий.Шестилетний Влад Завьялов в Святково работал наравне со взрослыми.Владислав Завьялов, самый младший участник акции:- Я помогал очищать эту церковь…Среди волонтеров были и подписчики руководителя "Архивного дозора". Все участники акции уверены: горячая поддержка идеи народной часовни-мемориала - реальное воплощение силы русского характера, силы духа. "Едины, а потому непобедимы".Ирина Фофанова, участница акции (г. Москва):- Сейчас непростое время, и хочется сделать что-то хорошее, измеримое...Соборность, как было исстари. И опять желание делать добро, нести добро. Своими руками.Виталий Семенов, председатель межрегиональной общественной организации "Архивный дозор":- То, что этим летом здесь побывали больше людей и властей, чем за последние сто лет, уже по-своему является чудом. Русский дух, если о нем рассуждать, всегда очень близко стоит с ожиданием чудесного. Чудесное иногда приходится делать своими руками или, во всяком случае, подталкивать, чтобы оно осуществилось. Своими руками и своими лопатами.Инициатива появления часовни-мемориала Z поддержана администрацией Владимирской области, властями района, Инспекцией по охране объектов культурного наследия, Госцентром, Кольчугинским благочинием. Впереди - противоаварийные работы, консервация, возможно, и всероссийский конкурс на проект мемориала на базе Святково. Но главное - дорога к храму. У действующей – грунтовой - официального статуса пока нет. В "Архивном дозоре" уверены: в истинно народном проекте немало символов. Расчистку завершили в престольный для Крестовоздвиженского храма день. Символично и расположение будущего мемориала. Зеленый остров посреди полей с высоты птичьего полета напоминает карту России.Мария Платанюк, Семен Карпов. "Вести-Владимир"