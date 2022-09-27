Во Владимире накануне вечером, 26 сентября, на улице Добросельской произошло массовое ДТП. Водитель...

Во Владимире накануне вечером, 26 сентября, на улице Добросельской произошло массовое ДТП. Водитель "BMW X5" врезался в две машины и сбил пешехода.После аварии водитель BMW хотел скрыться, но его остановили. Очевидцы предполагают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.Как мы можем видеть на фотографиях, автомобили получили механические повреждения. У BMW снесло левое переднее крыло, а у "Chevrolet" смяло правую часть багажника.По предварительной информации, в результате ДТП пострадали пешеход и водитель седана. На месте происшествия работала карета скорой помощи.Фото Подслушано Автомобилистов | Владимир