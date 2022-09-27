Водитель кроссовера снес две машины и задел пешехода, а после решил бежать. Авария случилась рядом с пешеходным переходом на Добросельской во Фрунзенском районе около 20:30, в пятницу 26

Водитель кроссовера снес две машины и задел пешехода, а после решил бежать. Авария случилась рядом с пешеходным переходом на Добросельской во Фрунзенском районе около 20:30, в пятницу 26 сентября. В социальных сетях опубликовали фото и видео с места событий, на которых видна скорая помощь и несколько помятых машин. По словам очевидцев, жертв нет, но пострадал