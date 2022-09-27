Старшему участковому уполномоченному полиции ОУУП и ПДН УМВД России по городу Владимиру майору...

Старшему участковому уполномоченному полиции ОУУП и ПДН УМВД России по городу Владимиру майору полиции Максиму Цепелеву позвонила местная жительница и сообщила, что около квартиры её 92-летней соседки находится подозрительная гражданка. Звонившую насторожила фраза незнакомки: "Она одна и её стоит навестить..."Находившийся в отпуске майор Цепелев незамедлительно выехал по указанному адресу, одновременно сообщив о происходящем в дежурную часть. Полицейские застали незваную гостью пенсионерки, когда она уже собиралась покинуть квартиру. Она оказалась причастна к ряду преступлений, совершённых в отношении престарелой женщины, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Так, в ноябре 2020 года, представившись сотрудницей банка, предложила потерпевшей помочь в проверке квитанций об оплате коммунальных услуг. И похитила из ящика стола 130 тысяч рублей и скрылась. А в апреле 2021 года она же, представившись работником Пенсионного фонда, сообщила доверчивой пенсионерке, что денежные купюры подлежат замене. И подменила 11 тысяч рублей на билеты «Банка приколов». Общий ущерб составил в общей сложности около 150 тысяч рублей.Кроме того, полицейскими предотвращено ещё одно преступление, ведь злоумышленница при последнем посещении бабушки узнала, когда ей принесут пенсию, и намеревалась вернуться, отметили в региональном УМВД.Теперь в отношении 48-летней безработной гражданки следователями СУ УМВД России по городу Владимиру возбуждены уголовные дела. Она созналась и частично возвратила похищенные средства потерпевшей.Проводится проверка на причастность подозреваемой к другим эпизодам противоправной деятельности.Фото https://www.pxfuel.com/