Во Владимире продолжается обновление дорожной разметки. В конце прошлой недели работы прошли на...

Во Владимире продолжается обновление дорожной разметки. В конце прошлой недели работы прошли на улицах Благонравова, Северной, Каманина, 1-й Пионерской, на Красносельском проезде, Суздальском проспекте, Юрьев-Польском шоссе.Локальный дорожный ремонт струйно-инъекционным методом провели на улицах Красной, Пугачева, Горького, сообщает пресс-служба Владимирской мэрии. Так же сотрудники городского центра управления дорогами в настоящее время с помощью поливальных машин очищают от грязи городские дороги и парковочные карманы, метут тротуары.