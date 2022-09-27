23 сентября суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении двух владимирских...

23 сентября суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении двух владимирских полицейских.Их обвиняли в незаконном избиении жителя города Владимира, повлекшем существенное нарушение прав граждан, совершенном с применением спецсредств. Тем самым они совершили преступление.Суд установил вину в отношении одного подсудимого и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно, с испытательным сроком 3 года и лишением права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года.Второй сотрудник полиции приговором суда оправдан, за ним признано право на реабилитацию.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/