В Октябрьском районном суде города Владимира завершили рассмотрение уголовного дела в отношении батальона патрульных полицейских, обвиняемых в избиении прохожего. По данным пресс-службы

В Октябрьском районном суде города Владимира завершили рассмотрение уголовного дела в отношении батальона патрульных полицейских, обвиняемых в избиении прохожего. По данным пресс-службы суда, 30 августа двое полицейских без каких-либо оснований избили мужчину, применив спецсредства, на одной из улиц Владимира. Одного полицейского приговорили к 3 годам лишения свободы условно, а второго оправдали. Приговор не вступил в