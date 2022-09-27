Жители Владимира выложили ВКонтакте видео, на котором утром 27 сентября на остановке дерутся водители автобусов №29 и №21, не обращая внимания на пассажиров и кондуктора, пытающегося их

Жители Владимира выложили ВКонтакте видео, на котором утром 27 сентября на остановке дерутся водители автобусов №29 и №21, не обращая внимания на пассажиров и кондуктора, пытающегося их разнимать. Потасовка произошла на остановке «Московское шоссе». Оба автобуса, водители которых стали героями видео, двигались по маршруту в сторону Юрьевца. Пользователи соцсетей утверждают, что они не поделили дорогу,