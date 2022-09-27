Во Владимирской области на 27 сентября выявлено 553 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился у 225 человек. ..

Во Владимирской области на 27 сентября выявлено 553 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 225 человек. Ещё 51 житель подхватил опасный вирус в Муромском, 73 - в Ковровском, 22 - в Кольчугинском, 24 - в Александровском, 4 - в Юрьев-Польском, 38 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Собинском районах, 16 - в ЗАТО Радужный, 19 - в Киржачском, 37 - в Камешковском, 7 - в Вязниковском, 29 - в Суздальском, 6 - в Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 168914 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 46024 заболевших во Владимире, 19695 - в Ковровском районе и 18408- в округе Муром.