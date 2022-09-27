Во Владимирской области выявили 553 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 27 сентября. Днем ранее было 556. Суточный прирост впервые снизился с 15 августа. Госпитализировано 55 человек,

Во Владимирской области выявили 553 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 27 сентября. Днем ранее было 556. Суточный прирост впервые снизился с 15 августа. Госпитализировано 55 человек, накануне было 4. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 168 914. В лидерах по заражениям Владимир – 225 заболевших за сутки. На втором