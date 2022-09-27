Православные отмечают праздник, установленный в честь обретения креста, на котором распяли Иисуса Христа.

Православные отмечают праздник, установленныйв честь обретения креста, на котором распяли Иисуса Христа.История праздникаСогласно преданию, в 325 или 326 году мать императора КонстантинаЕлена отправилась в Иерусалим, чтобы найти христианские святыни. Благодаря ее трудам, были обретены Крест и Гроб Господень. При раскопках, однако, были найдены три креста и, чтобы определить, какой из них принадлежал Христу, каждый из крестов поочередно приложили к тяжелобольной женщине. После одного из них женщина исцелилась, поэтому именно его и воздвигли, то есть подняли, над толпой собравшихся людей.Величайшую святыню истинного Креста Господняпрославили все присутствующие, а император Константин даже воздвиг в его честь храмВоскресения Христова. Множество епископов со всех сторон Римском империи съехались на церемонию освещения храма. Благодаря им и распространилась традиция празднования Воздвижения Креста Господня.Традиции иприметыЗападный ветер 26 сентября принесет плохую погоду, а северный ветер – жаркое лето.Утренние заморозки случатся к ранней зиме.Если день будет теплый и ясный день, то зима придет поздно.Резкое похолодание принесет раннюю весну.Услышали курлыкающих журавлей – осень будет теплой.Если на небе нет перелетных птиц, то зима придет суровая.Молитвы сегодня имеют особую силу.Также рекомендуется соблюдать пост, устраивать всенощное бдение и литургию в храмах. ;убираться в доме – избавите дом от негатива.Хозяйкам рекомендуют готовить блюда из капусты – они принесут в дом достаток.Что нельзя делать26 сентябряНельзя ходить на болото или в лес – нарветесь на змей.Желательно не давать деньги в долг – понесете убытки.Нельзя начинать новые дела – они не увенчаются успехом.Нельзя ссориться, сквернословить, пить алкоголь и устраивать шумные праздники – день посвящен памяти христианской святыни, нужно проявить уважение.Запрещено венчаться.