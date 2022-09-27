Православные отмечают праздник, установленный
в честь обретения креста, на котором распяли Иисуса Христа.
Православные отмечают праздник, установленный
в честь обретения креста, на котором распяли Иисуса Христа.
История праздника
Согласно преданию, в 325 или 326 году мать императора Константина
Елена отправилась в Иерусалим, чтобы найти христианские святыни. Благодаря ее трудам, были обретены Крест и Гроб Господень. При раскопках, однако, были найдены три креста и, чтобы определить, какой из них принадлежал Христу, каждый из крестов поочередно приложили к тяжелобольной женщине. После одного из них женщина исцелилась, поэтому именно его и воздвигли, то есть подняли, над толпой собравшихся людей.
Величайшую святыню истинного Креста Господня
прославили все присутствующие, а император Константин даже воздвиг в его честь храм
Воскресения Христова. Множество епископов со всех сторон Римском империи съехались на церемонию освещения храма. Благодаря им и распространилась традиция празднования Воздвижения Креста Господня.
Традиции и
приметы
Западный ветер 26 сентября принесет плохую погоду, а северный ветер – жаркое лето.
Утренние заморозки случатся к ранней зиме.
Если день будет теплый и ясный день, то зима придет поздно.
Резкое похолодание принесет раннюю весну.
Услышали курлыкающих журавлей – осень будет теплой.
Если на небе нет перелетных птиц, то зима придет суровая.
Молитвы сегодня имеют особую силу.
Также рекомендуется соблюдать пост, устраивать всенощное бдение и литургию в храмах. ;убираться в доме – избавите дом от негатива.
Хозяйкам рекомендуют готовить блюда из капусты – они принесут в дом достаток.
Что нельзя делать
26 сентября
Нельзя ходить на болото или в лес – нарветесь на змей.
Желательно не давать деньги в долг – понесете убытки.
Нельзя начинать новые дела – они не увенчаются успехом.
Нельзя ссориться, сквернословить, пить алкоголь и устраивать шумные праздники – день посвящен памяти христианской святыни, нужно проявить уважение.
Запрещено венчаться.