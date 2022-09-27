На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 сентября 2022 года лабораторно...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 553 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:225 сл. в г.Владимире,51 сл. в Муромском районе,73 сл. в Ковровском районе,22 сл. в Кольчугинском районе,24 сл. в Александровском районе,4 сл. в Юрьев-Польском районе,38 сл. в Гусь-Хрустальном районе,2 сл. в Собинском районе,16 сл. в г. Радужном,19 сл. в Киржачском районе,37 сл. в Камешковском районе,7 сл. в Вязниковском районе,29 сл. в Суздальском районе,6 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 168914 случаев заболевания.