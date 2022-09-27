На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 сентября 2022 года лабораторно...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 553 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
225 сл. в г.Владимире,
51 сл. в Муромском районе,
73 сл. в Ковровском районе,
22 сл. в Кольчугинском районе,
24 сл. в Александровском районе,
4 сл. в Юрьев-Польском районе,
38 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
2 сл. в Собинском районе,
16 сл. в г. Радужном,
19 сл. в Киржачском районе,
37 сл. в Камешковском районе,
7 сл. в Вязниковском районе,
29 сл. в Суздальском районе,
6 сл. в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 168914 случаев заболевания.