Кто бы мог подумать, что вернисаж в Русском музее вызовет такой интерес не только у искусствоведов, но и представителей светской прессы! Причина – в портрете Аллы Пугачевой, который выставили в стенах Мраморного дворца на выставке Игоря Чолария Укрощения хаоса. Правда, когда экспозицию только готовили, политическая ситуация была иной. Пройдет всего несколько дней после вернисажа, и работу с выставки уберут. От греха подальше.

Кто бы мог подумать, что вернисаж в Русском музее вызовет такой интерес не только у искусствоведов, но и представителей светской прессы! Причина – в портрете Аллы Пугачевой, который выставили в стенах Мраморного дворца на выставке Игоря Чолария "Укрощения хаоса". Правда, когда экспозицию только готовили, политическая ситуация была иной. Пройдет всего несколько дней после вернисажа, и работу с выставки уберут. От греха подальше.Красочные работы Игоря Чоларияполны отсылок к карнавалу, русскому авангарду, французскому импрессионизму и постимпрессионизму. Его картины есть в коллекции Мадонны, Джона Гальяно до Пьера Ришара, Жерара Депардье и других знаменитостей.На вернисаже в филиале Русского музея грузинский художник рассказывал, что мол, лично с примадонной незнаком и картины она не видела. Но наверняка полотно под названием "Женщина которая поет", ей бы понравилось. Мол, оно полно аллюзий на хит "Арлекино" – такое же яркое, дерзкое, смелое.Правда, когда выставка только открывалась, пятый муж Аллы Пугачевой хотя и устраивал антироссийские демарши, но еще не был признан Минюстом иностранным агентом. А сама Примадонна еще не заявила, что солидарна со своим супругом, которого считает порядочным человеком, и не просила власть при помощи запрещенной в России экстремистской социальной сети тоже включить ее в список иноагентов.И в Русском музее, вероятно, решили не рисковать и не рекламировать при помощи живописи членов знаменитой семьи, которая считается теперь неблагонадежной и которой, вероятно, грозит судебная лингвистическая экспертиза в деле по ст. 207.3 УК ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных силах").Выставка "Укрощение хаоса" открылась 22 сентября, а уже 26-го портрета Аллы Пугачевой не было. "Его убрали, – коротко сообщила корреспонденту "Дни.ру" смотрительница. – Подробности, наверное, знает администратор, но его сегодня нет". Словом, жене иноагента, который, по официальной версии, получает финансирование из Украины, места в Русском музее не нашлось.