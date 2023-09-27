18-летний наркопотребитель во Владимирской области склонил попробовать наркотики троих...

18-летний наркопотребитель во Владимирской области склонил попробовать наркотики троих несовершеннолетних.По предварительным данным, подозреваемый, являющийся потребителем наркотических средств, путем предложений и личной демонстрации склонял их к совместному употреблению наркотического средства, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской областиВ результате, трое несовершеннолетних согласились и употребили запрещенное вещество совместно с ним. О данном факте в правоохранительные органы сообщили очевидцы произошедшего.В отношении него возбуждено уголовное дело, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.А также выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные сбор и закрепление доказательственной базы.Фото: https://www.pxfuel.com