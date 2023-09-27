Речь о его молодой помощнице Дарье Пашковой, которая уже много лет сопровождает народного артиста. Этим летом ей стали приписывать роман с Иваном Краско.

Речь о его молодой помощнице Дарье Пашковой, которая ужемного лет сопровождает народного артиста. Этим летом ей стали приписывать романс Иваном Краско.В минувшую субботу прославленному актеру исполнилось 93 года.Несмотря на столь почтенный возраст и недавние процедуры, Иван Краскоподдерживает себя в хорошей форме. Тем не менее, в бытовых делах артиступомогают сыновья Иван и Федор, сообщает . Оберегает его и 28-летняяпомощница, Дарья Пашкова.День своего рождения актер провел за городом, у другаАлександра Сылко: тот заранее пригласил его в гости в поселок Воейково, что подСанкт-Петербургом — отметить знаменательную дату. Краско сопровождала Дарья, скоторой, по словам актера, они прекрасно развеялись. Артист рад, что емуудалось выбраться на природу, подальше от городского шума."Мы с Дашенькой там отлично провели время, спокойно", — объяснил Иван Краско.Иван Иванович подчеркнул, что самое главное в такихмероприятиях — это человеческая атмосфера, и чтобы побольше приятной тишины. На природе ему нравится гораздо больше, чем в театре.Напомним, Иван Краско — один из самых известных актеров современности. С годами слава о нем продолжает распространяться и находить подтверждение.Россияне восхищаются звездой и шлют артисту пламенные признания в любви. Иван Краско это заслужил!