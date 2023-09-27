27 сентября мир отмечает День туризма.

27 сентября мир отмечает День туризма. Нынешний путешественник умен, начитан и, благодаря интернету, в курсе всего. Он видел мировые шедевры и сравнивает их с отечественными. Он капризен: путешествовать, даже «во времени», любит с комфортом и его сложно удивлять! Но российские музеи, обладая бесценным достоянием, продолжают оставаться на пике популярности, став сегодня уникальными центрами Культуры и Просветительства. Среди них и музей-заповедник «Александровская слобода». Лучше всего об этом музее рассказывают сами «слободчанки»!«Наш музей стремится быть современным и оригинальным. Мы пробуем себя и в качестве иммерсивного театра – с полным погружением и активным участием в действе. Каждый гость – путешественник в грозненскую эпоху со средневековой экзотикой! Весь путь его сопровождают неожиданные встречи и сюрпризы. Да и сам посетитель уже – иноземный посол на званом пиру, боярин, участвующий в выборе царской невесты, гость Сытного двора, средневековый печатник или мастер-гончар царской мастерской, – делится зав.отделом музея-заповедника «Александровская слобода» Светлана Смирнова.В последние годы туристическая отрасль играет все более значимую роль в экономике страны в целом и регионов в отдельности. И здесь очень важно постоянно доказывать свою конкурентоспособность.«На протяжении последних двух десятилетий, привлекая лучшие научные силы России, мы сформировали современный музей. Серьезная научная база, кадровый потенциал, уникальные коллекции, современные подходы в научно-экспозиционной, научно-фондовой, научно-просветительной работах – вот залог дальнейшего развития», – подчеркивает заместитель по науке директора музея-заповедника «Александровская слобода» Марина Рыбакова.«Мы встречаем всех на позитиве! Наверное, поэтому музейные проекты стали «модными» у молодых! В особом «спросе» - Дни молодежи, средневековые квесты и квизы, интернет-конкурсы и акции, программы для подростков, студентов, волонтеров. И, конечно, спортивные ристалища – богатырские, шахматные, городошные, легкоатлетические!», – дополняет заместитель директора музея-заповедника «Александровская слобода» Лариса Зарайская.Вот так – всеми способами и направлениями – и сегодня поддерживается высокий статус «второго по величине, красоте и богатству Государева двора». Это главное, что влечет сюда туристов, стремящихся своими глазами увидеть белокаменную жемчужину России – царский кремль, его бережного и достойного хранителя – необыкновенный и самобытный музей-заповедник «Александровская слобода».С праздником!