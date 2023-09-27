В ходе пленарного заседания Думы, которое состоялось в среду, 27 сентября, депутат от Владимирской области Алексей Говырин спросил заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина о принимаемых мерах по преодолению кризиса с ГСМ.

В ходе пленарного заседания Думы, которое состоялось в среду, 27 сентября, депутат от Владимирской области Алексей Говырин спросил заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина о принимаемых мерах по преодолению кризиса с ГСМ. Об этом народный избранник рассказал .Говырин указал, что ещё несколько недель назад цены на бензин и ДТ выросли, в южных регионах и в Москве наблюдался дефицит топлива на АЗС. Теперь проблема фиксируется и в других областях. Так, в регионе-33 перебои с бензином и дизтопливом есть на ряде заправок «Лукойла» во Владимире, Александрове и Гусь-Хрустальном. Особенно остро стоит вопрос у аграриев - топливо нужно, чтобы завершить уборочную кампанию.Напомним, что Правительство РФ ввело запрет на экспорт ГСМ, однако, по мнению депутата, одной этой меры для стабилизации и улучшения ситуации недостаточно. «Государственная Дума дала правительству все полномочия для устранения дефицита топлива. Единственно возможным системным решением должна стать перенастройка фискальной политики по отношению к производителям и продавцам ГСМ», – написал Алексей Говырин.Также народный избранник пообещал держать на личном контроле цены на ГСМ и попросил жителей присылать информацию о наличии и стоимости топлива на заправках: «Буду ставить вопросы перед Правительством РФ и основными игроками рынка».