На этот раз злоумышленники орудовали в Селивановском лесничестве. Там 44-летний и 51-летний местные жители вырубили более 1 000 кубометров леса, сообщили в УМВД области. По версии следствия,

На этот раз злоумышленники орудовали в Селивановском лесничестве. Там 44-летний и 51-летний местные жители вырубили более 1 000 кубометров леса, сообщили в УМВД области. По версии следствия, “дровосеки” целый год вырубали деревья под видом заготовки древесины по фиктивным договорам купли-продажи. После этого стволы перерабатывали на деревообрабатывающем предприятии и продавали как готовую продукцию. Всего злоумышленники выпилили более