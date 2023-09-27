Черные лесорубы во Владимирской области вырубили деревья стоимостью 17 миллионов рублей. УФСБ...

"Черные лесорубы" во Владимирской области вырубили деревья стоимостью 17 миллионов рублей.УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области пресечена противоправная деятельность двух жителей Владимирской области.По версии следствия, они под видом заготовки древесины по фиктивным договорам купли-продажи в течение года совершали незаконную рубку деревьев на территории ГКУ «Селивановское лесничество». Древесину перерабатывали и продавали как готовую продукцию.И причинили ущерб лесному фонду Российской Федерации в лице ГКУ «Селивановское лесничество» в размере, превышающем 17 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.Таким образом злоумышленники выпилили более 1 000 кубометров леса.В настоящее время следователями во взаимодействии с оперативниками собрана доказательственная база причастности фигурантов к семи эпизодам противоправной деятельности, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.СО МВД России по Селивановскому району Владимирской области в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по семи эпизодам.Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.