Черные лесорубы во Владимирской области вырубили деревья стоимостью 17 миллионов рублей.
УФСБ...
"Черные лесорубы" во Владимирской области вырубили деревья стоимостью 17 миллионов рублей.
УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области пресечена противоправная деятельность двух жителей Владимирской области.
По версии следствия, они под видом заготовки древесины по фиктивным договорам купли-продажи в течение года совершали незаконную рубку деревьев на территории ГКУ «Селивановское лесничество». Древесину перерабатывали и продавали как готовую продукцию.
И причинили ущерб лесному фонду Российской Федерации в лице ГКУ «Селивановское лесничество» в размере, превышающем 17 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.
Таким образом злоумышленники выпилили более 1 000 кубометров леса.
В настоящее время следователями во взаимодействии с оперативниками собрана доказательственная база причастности фигурантов к семи эпизодам противоправной деятельности, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
СО МВД России по Селивановскому району Владимирской области в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по семи эпизодам.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.