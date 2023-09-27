Топ-5 необычных праздников, которые отмечают в регионах России, предоставила «Центральная служба новостей». Суздальский День огурца оказался первым в этой подборке. Праздник отмечается в

Топ-5 необычных праздников, которые отмечают в регионах России, предоставила «Центральная служба новостей». Суздальский День огурца оказался первым в этой подборке. Праздник отмечается в третью субботу июля уже более 20-ти лет. В День огурца в Суздале можно попробовать самые странные блюда из этого овоща: соленья, варенье, жареные огурцы. Также проводится выставка огурцов лучших сортов, которые вырастили