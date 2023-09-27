В честь премьеры нового клипа Дима Билан и его продюсер Яна Рудковская устроили ужин, собрав на нем огромное количество представителей шоу-бизнеса.

В честь премьеры нового клипа Дима Билан и его продюсер ЯнаРудковская устроили ужин, собрав на нем огромное количество представителейшоу-бизнеса.Таким оригинальным способом артисты отметили выход клипа на песню МихаилаГуцериева "Острой бритвой". Компанию им составили звезды, с которыми Димаи Яна давно дружат. Ролик, по словам участников вечеринки, получился чудесным.Главную роль в нем исполнила Анна Чиповская.Пожалуй, главным событием ужина можно назвать неожиданный, но чудесныйэкспромт Димы Билана и его бессменного продюсера: Дима и Яна дуэтом спелинесколько треков. Стильная блондинка в элегантном наряде явно волновалась, нопартнер заботливо подсказывал слова.Зрители отметили пронзительную искренность исполнения и явную слаженностьдвух голосов. Видимо, почти два десятка лет совместной работы привели Яну иДиму к унисону во всем. Отмечать вместе праздники у творческой пары давно в традиции.Многие даже гадают: Дима Билан и Яна Рудковская – дуэт на сцене или пара вжизни?Теплые и дружеские отношения продюсера и ее подопечного выплавились избылой нежности. На реалити-шоу "ЯнаСупер" продюсер призналась: моглосложиться так, что ее мужем сейчас был бы не Евгений Плющенко, а Дима Билан.Певец не отрицал романа, отметив лишь, что тот носил мимолетный характер.Не исключено, что именно покровительство и помощь Яны Рудковской вомногом способствовали тому, что Дима Билан в этом году по версии RU.TV признан артистомгода и получил две статуэтки (вторую за самый лучший дуэт с певицей МариКраймбрери).