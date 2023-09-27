Сегодня Анастасия Тарасова опубликовала в соцсети запись, где сообщила, что ждет четвертого ребенка. Дмитрий Тарасов не смог сдержаться.

Сегодня Анастасия Тарасова опубликовала всоцсети запись, где сообщила, что ждет четвертого ребенка. Дмитрий Тарасов несмог сдержаться.В одной из своих социальных сетей футболистразместил запись, где прокомментировал грядущее — и очередное — пополнение всвоей семье, сообщает "". Стоит отметить, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасовпоженились более пяти лет назад, в начале 2018 года, однако уже воспитывают двухдочерей и сына. При этом у футболиста есть еще дочь от предыдущего брака."Плюс один. Спасибо, любимая", — радостноотреагировал футболист.О том, на каком сроке беременностинаходится модель, и кто же у них родится на этот раз — мальчик или девочка —пара пока что не сообщает. Напомним, минувшей весной Анастасия Костенкоувеличила грудь — пластическую операцию делали в Дубае. Свежее фото модели в кругу семьи с увеличившимся животом вы можете посмотреть в .Можно только позавидовать тому, насколькокрепкая семья у 36-летнего Дмитрия Тарасова и 29-летней Анастасии Костенко,несмотря на все внешнее давление: футболиста регулярно обвиняют в неверности,так как частенько видят в компании молодых симпатичных девушек. Анастасию жеобвиняют в том, что она разрушила отношения Тарасова с Ольгой Бузовой — как бытам ни было, вряд ли звезда ТНТ родила бы ему столько детей.Кстати говоря, многие пользователисоциальных сетей, мягко говоря, удивлены таким нестандартным для нашего времениразмером семьи Тарасовых — и, опять же, набрасываются на девушку с критикой. Впрочем,многодетную мать это совершенно не задевает — Костенко не скрывает гордости засвое материнство.